В Башкирии сегодня ночью температура опустилась до - 48 градусов

По нормативам в сильные морозы школьники могут остаться дома и не ходить в школу. Сегодня многие из них остались дома. В начальных классах уроки в селах отменяются при температуре — 23 градуса и ниже, в городских школах — при 25 градусах мороза. Ученики 5-9 классов остаются дома при - 25 градусах, в городе при – 27. Старшеклассникам повезло меньше, им придется «грызть гранит науки» даже в 29 градусный мороз в деревнях, а в городе в 31 градус ниже ноля.