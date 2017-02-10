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В Башкирии фирма выплатит 200 тысяч рублей штрафа за пищевые ароматизаторы

10 февраля 2017, 11:16
В их составе было 40 процентов алкоголя.

Коммерческая фирма «ЕвгИрина» продавала в своем магазине пищевые ароматизаторы, которые относились к спиртосодержащей продукции без сопроводительных документов, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

Из торговой точки изъяли восемь литров ароматизаторов, в составе которых было 40 процентов алкоголя. По этому факту прокуроры Альшеевского района возбудили административное дело в отношении компании и оштрафовали ее на 200 тысяч рублей. Директор фирмы попытался обжаловать вынесенное решение в суде, но тот оставил ранее принятое решение в силе.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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