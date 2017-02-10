В Башкирии фирма выплатит 200 тысяч рублей штрафа за пищевые ароматизаторы

Из торговой точки изъяли восемь литров ароматизаторов, в составе которых было 40 процентов алкоголя. По этому факту прокуроры Альшеевского района возбудили административное дело в отношении компании и оштрафовали ее на 200 тысяч рублей. Директор фирмы попытался обжаловать вынесенное решение в суде, но тот оставил ранее принятое решение в силе.