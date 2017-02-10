Рустэм Хамитов занял 16-е место в медиарейтинге губернаторов РФ

Глава Башкирии Рустэм Хамитов по итогам января занял четвертое место в рейтинге глав регионов ПФО, составленном Медиалогией.. СМИ написали о Хамитове 2302 раза. Первое место сохранил за собой президент Татарстана Рустем Минниханов. На второе и третье места поднялись губернаторы Пензенской и Саратовской областей Иван Белозерцев и Валерий Радаев. В общероссийском списке Рустэм Хамитов занимает 16 место. Его лидером остался мэр Москвы Сергей Собянин. На втором месте – президент Чечни Рамзан Кадыров. Замыкает тройку лидеров губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.