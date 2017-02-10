Марат Кашапов: Очередей за ОСАГО нет

В Башкирии работа по страхованию ОСАГО вернулась в нормальный режим, очередей нет. Об этом рассказал управляющий отделением Национального банка по Башкирии Марат Кашапов. Он напомнил, что 2016 году на этом рынке сложилась напряженная ситуация, когда многие граждане не могли беспрепятственно получить эти услуги, были очереди. По словам Марата Кашапова, это связано с тем, что для страховой компании, особенно в нашем регионе, эти услуги были на грани убыточности или практически убыточны. Обьем полученных средств от страхователей был меньше, чем выплаты по договорам страхования. Сейчас эту напряженность удалось снизить.