Кому достанется квартира бизнес-класса?

Условия участия в акции были предельно просты. Необходимо было приобрести специальный новогодний подарок с логотипом ГК «Госстрой» в любом супермаркете «Матрица» начиная с ноября прошлого года. Далее претенденты на победу должны были зарегистрировать указанный в чеке уникальный код и сохранить сам чек. Ну и ждать того заветного момента, когда с экрана прозвучит имя счастливчика.