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«Эхо Москвы» может прекратить свое вещание

10 февраля 2017, 17:11
Радиостанция получила письмо-предупреждение Роскомнадзора.

Радиостанция «Эхо Москвы» получила письмо-предупреждение Роскомнадзора о том, что до 15 февраля должны быть произведены определенные действия технического характера.

- У нас нет сомнений, что все будет сделано в указанный срок. Начальник отраслевого департамента Роскомнадзора находится с гендиректором и главным редактором «Эха Москвы» на ежедневной связи, и никаких сомнений, что все будет сделано, у нас нет, — сказал RNS представитель Роскомнадзора Вадим Ампелонский.

Главный редактор "Эхо Москвы" в Уфе Максим Курников сообщил Медиакорсети, что поводов для волнений нет, радиостанция продолжает работать в обычном режиме.

#Новости#Политика#Денис Объедкин
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