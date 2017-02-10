«Эхо Москвы» может прекратить свое вещание

Радиостанция «Эхо Москвы» получила письмо-предупреждение Роскомнадзора о том, что до 15 февраля должны быть произведены определенные действия технического характера.
- У нас нет сомнений, что все будет сделано в указанный срок. Начальник отраслевого департамента Роскомнадзора находится с гендиректором и главным редактором «Эха Москвы» на ежедневной связи, и никаких сомнений, что все будет сделано, у нас нет, — сказал RNS представитель Роскомнадзора Вадим Ампелонский.
Главный редактор "Эхо Москвы" в Уфе Максим Курников сообщил Медиакорсети, что поводов для волнений нет, радиостанция продолжает работать в обычном режиме.