«Эхо Москвы» может прекратить свое вещание

- У нас нет сомнений, что все будет сделано в указанный срок. Начальник отраслевого департамента Роскомнадзора находится с гендиректором и главным редактором «Эха Москвы» на ежедневной связи, и никаких сомнений, что все будет сделано, у нас нет, — сказал RNS представитель Роскомнадзора Вадим Ампелонский.