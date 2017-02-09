В Башкирии завершено расследование убийства 81-летней любительницы кошек

- Убедившись, что бабушка не подаёт признаков жизни, злоумышленник скрылся с места происшествия. Уголовное дело было возбуждено по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожность смерть потерпевшего). Однако, после сбора всех доказательств, оценки результатов 3 криминалистических, 2 судебно-медицинских и 1 комплексной судебно-психиатрической экспертиз, проведённых специалистами по назначению следователя, следователь СКР пришёл к выводу о наличии в действиях обвиняемого признаков более тяжкого преступления - убийства. Обвиняемый дал признательные показания, - сообщили в пресс-службе следственного комитета.