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В Башкирии завершено расследование убийства 81-летней любительницы кошек

9 февраля 2017, 15:27
Бабулю забил табуретом внук.

Следственный комитет завершил расследование убийства 81-летней жительницы Стерлитамака. Как удалось установить следователям 17 ноября 31-летний внук пенсионерки пришёл домой пьяным, и в очередной раз повздорил с бабушкой из-за бродячих кошек, которых приютила женщина. В ходе ссоры он несколько раз ударил родственницу руками и ногами, а затем и табуретом.

- Убедившись, что бабушка не подаёт признаков жизни, злоумышленник скрылся с места происшествия. Уголовное дело было возбуждено по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожность смерть потерпевшего). Однако, после сбора всех доказательств, оценки результатов 3 криминалистических, 2 судебно-медицинских и 1 комплексной судебно-психиатрической экспертиз, проведённых специалистами по назначению следователя, следователь СКР пришёл к выводу о наличии в действиях обвиняемого признаков более тяжкого преступления - убийства. Обвиняемый дал признательные показания, - сообщили в пресс-службе следственного комитета.

Сейчас дело с утверждённым обвинительным заключением передано в суд, в случае если суд признает мужчину виновным ему грозит до 15 лет лишения свободы.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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