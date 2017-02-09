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В Башкирии руководство торгового центра требует деньги у родителей пострадавшего

9 февраля 2017, 10:48
С мамы несчастного мальчика требуют деньги на установку нового стекла.

3 января этого года в Стерлитамаке на улице Артема в торговом центре «Арбат» стекло упало на голову шестилетнему мальчику. По словам матери, витрина рухнула мальчику на голову, однако руководство торгового центра заявило обратное, просмотрев видеозапись с камеры, ссобщает Sterlitamakcity.ru. Ребенок схватился за ручку стеклянной двери и начал на ней раскачиваться, дверь не выдержала и рухнула.

Мама потерпевшего выложила в сеть претензию со стороны торгового центра – руководство требует 10 тысяч рублей на установку нового стекла.

- Мало того, что у ребенка травмы как физические так и моральные и никто не извинился, ход делу не дают не в комитете не в прокуратуре, так я еще и дверь оплатить должна, - возмущается женщина.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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