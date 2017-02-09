В Башкирии разрешили браки с 15 лет

– С момента начала работы над законопроектом, мы говорили, что не станем форсировать его принятие и будем искать оптимально устраивающие разные стороны форматы, – комментирует председатель Госсобрания Константин Толкачев. – К сожалению, проблема сохраняет свою актуальность. Хотим мы этого или нет, но молодые люди продолжают вступать в отношения. Как следствие – беременность, рождение детей, которые должны иметь родителей, несущих за них ответственность. Вне семьи или в неполных семьях нормальное развитие ребенка достаточно проблематично. Дискуссии на различных площадках идут уже больше года, пора вернуться к решению этого вопроса и найти компромиссное решение. Тем более, что в ходе многочисленных консультаций обсуждались варианты, которые устраивают и общественность, и правоохранительные органы и органы опеки. Одно из предложений, высказанных общественностью, – изменение возраста возможного вступления в брак с 14 до 15 лет. Думаю, оно заслуживает поддержки.