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В Башкирии мужчина убил малыша с особой жестокостью

9 февраля 2017, 09:38
Девочка скончалась на месте от полученных травм.

26-летнему жителю Агидели предъявили обвинение по статье «Убийство малолетнего с особой жестокостью», сообщили в пресс-службе следственного комитета республики.

Как считает следствие, вечером 4 апреля прошлого года 26-летний житель Агидели остался дома с годовалой дочкой сожительницы и своим знакомым. Сожительница ушла работать в ночную смену, а мужчины употребляли алкоголь, когда ребенок начал капризничать и плакать.

26-летний мужчина уже ночью, 5 апреля с особой жестокостью нанес множественные удары руками плачущему ребенку, в том числе по голове девочки. От полученных травм ребенок скончался на месте.

В данный момент обвиняемый находится под стражей. Проводятся следственные действия, направленные на завершение расследования.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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