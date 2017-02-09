В Башкирии мужчина убил малыша с особой жестокостью

Как считает следствие, вечером 4 апреля прошлого года 26-летний житель Агидели остался дома с годовалой дочкой сожительницы и своим знакомым. Сожительница ушла работать в ночную смену, а мужчины употребляли алкоголь, когда ребенок начал капризничать и плакать.