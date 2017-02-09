Стало известно, сколько Уфе не хватает дворников

Люди не хотят идти работать в эту сферу из-за низкой заработной платы: 6,2 тыс. руб. – одна ставка дворника. Однако, по данным издания, за пять лет оплата труда дворника выросла на 51% - с 9789 до 14795 руб. Это связывают с тем, что, как правило, люди оформляются на 2-2,5 ставки.