Коммунальные службы Башкирии готовы к аномально низким температурам

По данным министерства жилищно-коммунального хозяйства Башкирии, объекты ЖКХ региона готовы к сильным морозам. Как сообщили в ведомстве, на случаи аварий, организации жилищно-коммунального комплекса полностью укомплектованы ремонтным персоналом, имеют аварийно-восстановительные бригады и необходимую специализированную технику. В республике созданы нормативные запасы резервного топлива в объеме 124 тыс тонн, в том числе коммунальными предприятиями — 37 тыс. тонн. 160 предприятий на объектах коммунальной инфраструктуры имеют 128 единиц передвижных резервных источников электроснабжения и 63 единицы стационарных источников электроснабжения, что полностью обеспечивает объекты коммунального хозяйства резервными источниками электроснабжения.