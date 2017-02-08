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В Уфе откроется выставка работ детей-аутистов

8 февраля 2017, 15:41
Посетить ее смогут все желающие совершенно бесплатно.

В Уфе с 10 февраля по 3 марта в центре современного искусства «Облака» пройдет выставка работ детей с аутизмом. Проект инициирован Автономной некоммерческой организацией помощи детям и взрослым с расстройствами аутистического спектра «РАСсвет» в рамках проекта по распространению информации об аутизме.

Дети с аутизмом видят мир не так, как остальные – их яркие работы включают в себя мельчайшие детали и завораживающие сюжеты, рассказали организаторы выставки. Экспозиция, выполненная в различной технике (живопись, графика и компьютерная графика), включает в себя более 50 работ детей от 6 до 15 лет.

Посетить бесплатную выставку можно с 10:00 до 20:00 с детьми от 0+.

#Новости#Культура#Денис Объедкин
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