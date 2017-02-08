В Уфе откроется выставка работ детей-аутистов

Дети с аутизмом видят мир не так, как остальные – их яркие работы включают в себя мельчайшие детали и завораживающие сюжеты, рассказали организаторы выставки. Экспозиция, выполненная в различной технике (живопись, графика и компьютерная графика), включает в себя более 50 работ детей от 6 до 15 лет.