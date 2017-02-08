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В Башкирии более двух тысяч квартир переведут на индивидуальную систему отопления

8 февраля 2017, 02:04
За прошедшие два года проекты реализованы в 18 населенных пунктах.

В Башкирии уже два года действует программа перевода многоквартирных домов на поквартирную систему отопления. Об итогах ее реализации на заседании правительственной комиссии по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в Башкирии рассказал министр жилищно-коммунального хозяйства РБ Сергей Афонин, сообщает пресс-служба регионального правительства.

По словам министра, за прошедшие два года проекты реализованы в 18 населенных пунктах, переведено на индивидуальное газовое отопление 2683 квартиры, построено 20 блочных котельных. Выведено из эксплуатации 16 неэффективных котельных и 54 км ветхих тепловых сетей. Произведена полная замена систем внутридомового отопления и газоснабжения.

Программа, рассчитанная до 2021 года, вызвала большой интерес, как со стороны населения, так и муниципальных образований. Переход на поквартирные системы отопления позволяет значительно снизить размер платы населения за коммунальные услуги. И снижает расходы бюджета на реконструкцию существующих систем теплоснабжения, повышает их надежность и комфортность проживания граждан.



#Новости#Экономика#Денис Объедкин
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