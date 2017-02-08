В Башкирии более двух тысяч квартир переведут на индивидуальную систему отопления

Программа, рассчитанная до 2021 года, вызвала большой интерес, как со стороны населения, так и муниципальных образований. Переход на поквартирные системы отопления позволяет значительно снизить размер платы населения за коммунальные услуги. И снижает расходы бюджета на реконструкцию существующих систем теплоснабжения, повышает их надежность и комфортность проживания граждан.