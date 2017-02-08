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Прокуратура проверит обстоятельства ДТП на железнодорожном переезде в Уфе

8 февраля 2017, 10:02
Выяснилось, что водитель автобуса не имел лицензии на перевозку пассажиров.

Уфимская транспортная прокуратура проводит доследственную проверку по факту столкновения поезда и маршрутного такси на железнодорожном переезде у поселка Зинино. Об этом сообщили в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры.

Напомним, что 4 февраля в 16.35 по уфимскому времени на данном железнодорожном переезде маршрутное такси марки «Газель» с тремя пассажирами выехало на красный сигнал светофора на неохраняемый, регулируемый переезд. В результате произошло столкновение с грузовым поездом, который двигался со скоростью 57 км/ч. В аварии пострадали две пассажирки,они в тяжелом состоянии доставлены в клинические больницы Уфы.

На место происшествия выезжал заместитель Уфимского транспортного прокурора, следственная группа, инспектора по обеспечению безопасности дорожного движения.

Как удалось выяснить в ходе доследственной проверки, переездная сигнализация была исправна, а вот автомобиль принадлежал частному лицу, который не имел лицензии на перевозку пассажиров.

- В настоящее время в связи с произошедшим продолжается проверка исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, по результатам которой Уфимской транспортной прокуратурой при наличии оснований будет решен вопрос о необходимых мерах прокурорского реагирования, - сообщили в прокуратуре.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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