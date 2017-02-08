Прокуратура проверит обстоятельства ДТП на железнодорожном переезде в Уфе

Напомним, что 4 февраля в 16.35 по уфимскому времени на данном железнодорожном переезде маршрутное такси марки «Газель» с тремя пассажирами выехало на красный сигнал светофора на неохраняемый, регулируемый переезд. В результате произошло столкновение с грузовым поездом, который двигался со скоростью 57 км/ч. В аварии пострадали две пассажирки,они в тяжелом состоянии доставлены в клинические больницы Уфы.