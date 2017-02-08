Гендиректор ФК «Уфа» Шамиль Газизов: Команду могут пополнить иностранцы

- Мне понравилась игра и «Уфы», и «Урала», - сказал Шамиль Газизов. – «Урал» для нас – неудобный соперник. Это первая победа над ним, пусть и в товарищеской встрече, и я хочу поблагодарить ребят за то, что они проделали большую работу на сборах.