Депутаты сделали бесплатную приватизацию жилья бессрочной для всех

Ранее депутаты вносили предложения о том, чтобы бесплатная приватизация жилых помещений, срок которой истекал 1 марта 2017 года, была продлена для некоторых категорий граждан, в том числе для жителей Севастополя и Крыма. Но позже пришли к решению, сделать бесплатную приватизацию бессрочной для всех.