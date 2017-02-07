mkset.ru
ГлавноеВсе новости

В Уфе лучшим управляющим компаниям выделят деньги или технику

7 февраля 2017, 10:42
Это сделают по итогам конкурса.

Сегодня на оперативном совещании в мэрии Уфы глава администрации Уфы Ирек Ялалов напомнил, что в городе проходит конкурс на лучшие и худшие дворы по итогам работы управляющих компаний в сфере зимнего содержания придомовых территорий.

Комиссия начала работу уже в начале февраля. Горожане могут присылать свои фотографии на снежную почту [email protected] Окончательные итоги конкурса будут определены в марте.

Глава администрации Уфы пообещал, что в отношении управляющих компаний трех худших дворов мэрия будет «ходатайствовать перед контрольно-надзорными органами, а, возможно, и правоохранительными о дополнительной проверке», чтобы выяснить «почему они так работают, куда уходят средства горожан, которые они выплачивают на текущее содержание жилья».

- Те управляющие компании, которые выиграют этот конкурс. Ну что ж. Мы их поощрим. Подумаем с коллегами, может быть в виде коммунальной техники, может быть в виде финансовой помощи на благоустройство, - завершил Ирек Ялалов.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
Подпишитесь
А мы чем хуже? Как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Военный комиссар Башкирии рассказал, отправят ли срочников на СВО осенью 2022 года
Вчера, 12:43
«Как детям сдавать экзамены?»: в Башкирии школьники остались без математики
Вчера, 16:07