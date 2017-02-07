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В Башкирии субсидии на проезд в транспорте будут адресными

7 февраля 2017, 17:16
Ранее они направлялись перевозчикам.

В правительстве Башкирии создана комиссия, которая рассматривает предложение об адресном субсидировании проезда в городском транспорте для льготных категорий граждан.

Напомним, что ранее субсидии направлялись перевозчикам, то есть ГУП «Башавтотранс» и МУЭТ Уфы, а также троллейбусному предприятию Стерлитамака и трамвайному депо Салавата. Как отметил на заседании профильного комитета заместитель председателя госкомитета Башкирии по транспорту и дорожному хозяйству Азат Калимуллин, это решение принято в целях рационального использования бюджетных средств, которые выделяются на поддержку льготных категорий граждан.

- Ежегодно на субсидирование транспортных перевозчиков в этих целях из бюджета выделялось 445 миллионов рублей. При этом эти цифры мы получали от самих предприятий и не всегда понимали финансовое обоснование таких затрат, - отметил Калимуллин. – Новая форма позволит сэкономить деньги и сделать такую поддержку реально адресной.

#Новости#Уфалогия: Транспорт#Экономика#Денис Объедкин
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