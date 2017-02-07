В Башкирии субсидии на проезд в транспорте будут адресными

В правительстве Башкирии создана комиссия, которая рассматривает предложение об адресном субсидировании проезда в городском транспорте для льготных категорий граждан.
Напомним, что ранее субсидии направлялись перевозчикам, то есть ГУП «Башавтотранс» и МУЭТ Уфы, а также троллейбусному предприятию Стерлитамака и трамвайному депо Салавата. Как отметил на заседании профильного комитета заместитель председателя госкомитета Башкирии по транспорту и дорожному хозяйству Азат Калимуллин, это решение принято в целях рационального использования бюджетных средств, которые выделяются на поддержку льготных категорий граждан.
- Ежегодно на субсидирование транспортных перевозчиков в этих целях из бюджета выделялось 445 миллионов рублей. При этом эти цифры мы получали от самих предприятий и не всегда понимали финансовое обоснование таких затрат, - отметил Калимуллин. – Новая форма позволит сэкономить деньги и сделать такую поддержку реально адресной.