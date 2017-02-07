В 2016 году Уфа установила рекорд по числу новорожденных

Он напомнил, что в 2010 году в Уфе родилось 14 925 человек, а в 2005 году – 11 323 человека.

Умерло в Уфе в 2016 году 12 668 человек. Ирек Ялалов отметил, что это меньше, чем в 2015 году, но на сколько, не уточнил.