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Ирек Ялалов: Нам нужно активизировать работу в социальных сетях

7 февраля 2017, 11:17
В мэрии Уфы проанализировали основные источники информации о событиях в городе.

Ирек Ялалов сегодня на оперативном совещании в мэрии озвучил результаты социологического исследования о том, откуда горожане получают информацию о событиях в городе.

По данным социсследования основным источником информации (65,7% опрошенных) является телевидение, затем интернет (49,3%), социальные сети (39,7%), на четвертом месте - печатные СМИ и радио.

Интернетом в Уфе пользуются 78% горожан старше 18 лет. В основном пользователи выходят в интернет для чтения новостей и общения в социальных сетях.

- С учетом полученных данных нам тоже нужно скорректировать свою работу. С телевидением и средствами массовой информации, работающими в сети интернет у нас взаимодействие налажено, надо активизировать работу в социальных сетях, - сказал господин Ялалов.

По его данным, страничка мэрии Уфы в социальной сети ВКонтакте является одной из самых посещаемых среди аналогичных групп других городов-миллионников. В группе более 80 тысяч подписчиков. Опережает Уфу лишь страничка Санкт-Петербурга, где имеется100 тысяч подписчиков.

- Мы будем осваивать другие социальные сети. Горожане должны узнавать о нашей работе и получать обратную связь на тех площадках, на которых им удобно, - заключил Ялалов.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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