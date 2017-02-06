В Уфе прошел благотворительный спектакль актеров студии Катрины Душанбаевой

4 февраля, в субботу, в малом зале Башкирского академического театра драмы имени Мажита Гафури выпускники третьего набора студии Катрины Душанбаевой представили постановку «Оскар и Розовая Дама» по мотивам книги французского писателя и драматурга Эрика-Эммануэля Шмитта. По словам организаторов, благотворительный спектакль они поставили впервые.
- Произведение «Оскар и Розовая Дама» выбрал режиссер спектакля Ильсур Казакбаев, - рассказывает руководитель студии Катрина Душанбаева. - Мне пришла в голову мысль сделать его благотворительным и направить деньги на лечение детей. Позже мы увидели запись, что Амиру Карачурину нужны средства на лечение лейкемии. Без сомнений мы решили ему помочь. Днем премьеры выбрали 4 февраля. И буквально за пять дней до спектакля узнали о том, что этот день объявлен Всемирным днем борьбы с раковыми заболеваниями.
В основе произведения «Оскар и Розовая Дама» - жизнь 10-летнего мальчика Оскара, которому врачи диагностировали рак крови. Ему осталось жить 12 дней. Розовая Дама – женщина, которая навещает больных детей – предлагает мальчику считать каждый прожитый день за 10 лет. Так, Оскар успевает повзрослеть, полюбить, насладиться счастливыми моментами семейной жизни, постареть и принять свою смерть как данное, поблагодарив Бога за прожитую жизнь. По словам актеров, играть такого рода пьесу было непросто.
- Мы представляли на месте главного героя себя и своих родных. Это вызывало бурю эмоций. Даже во время самого спектакля мы настолько вжились в роль, что было трудно сдерживать слезы. Мы желаем Амиру скорейшего выздоровления, – подчеркнула воспитанница студии Дарья Олешко.
В студии занимаются непрофессиональные актеры. И многие из них впервые выходят на сцену. Самой старшей воспитаннице Зайнаб Шайхутдиновой 65 лет.
- Для меня стало подарком судьбы возможность принять участие в настоящем спектакле. Это была моя мечта детства, но жизнь увела мою деятельность в другое русло. И теперь на пенсии мне посчастливилось выступить на сцене. Эти чувства и переживания не передать словами, - рассказала Зайнаб Шайхутдинова.
Николай Артемьев имеет нарушение слуха. Выступить он смог исключительно со звуковым аппаратом. Но это не помешало ему достойно отыграть свою роль и вызвать у зрителей чувства восхищения и поддержки. В конце спектакля зрители оценили выступление продолжительными аплодисментами, а после высказали искреннюю благодарность актерам. В планах у студии сделать все последующие спектакли благотворительными.
Реквизиты для помощи Амиру:
Карта «Сбербанка»: 4276 0600 2225 0719 (оформлена на имя Карачурина Арслана Азатовича)
Кошелек QIWI: 8-987-626-78-89 (Карачурин Арслан Азатович)
Контакты семьи Карачуриных:
Папа - Карачурин Азат – 8-10-49-151-66297868 (г. Мюнстер)
Мама - Карачурина Альфира – 8-10-49-151-66297884 (г. Мюнстер)