В Уфе прошел благотворительный спектакль актеров студии Катрины Душанбаевой

- Произведение «Оскар и Розовая Дама» выбрал режиссер спектакля Ильсур Казакбаев, - рассказывает руководитель студии Катрина Душанбаева. - Мне пришла в голову мысль сделать его благотворительным и направить деньги на лечение детей. Позже мы увидели запись, что Амиру Карачурину нужны средства на лечение лейкемии. Без сомнений мы решили ему помочь. Днем премьеры выбрали 4 февраля. И буквально за пять дней до спектакля узнали о том, что этот день объявлен Всемирным днем борьбы с раковыми заболеваниями.