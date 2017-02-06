В «интерактивной карте свалок» появились два адреса из Башкирии

- На окраине поселка незаконно организовали свалку бытовых отходов и отходов пилорамы. Вместе с бытовым мусором свалены горы опилок, досок и другого строительного мусора. Данные отходы легко воспламеняемы и угрожают как самому поселку, так и лесному массиву, который находится рядом со свалкой. Местные власти в лице председателя Николаевского сельского поселения Набиуллина Н.К. ничего не делают для ликвидации свалки. Мусор и отходы пилорамы только накапливаются, создавая огромный вред. Не помогают обращения в природоохранную прокуратуру и в МЧС, - следует из текста сообщения.