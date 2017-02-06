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В «интерактивной карте свалок» появились два адреса из Башкирии

6 февраля 2017, 11:01
Одна из них в Бирске, а другая – в Белорецком районе.

В интерактивной карте свалок (проект ОНФ), где каждый житель страны может оставить сообщение о незаконной свалке, появилось две точки из Башкирии.

Одна из них находится в городе Бирск между Уральским переулком и улицей Овчинникова. Как отмечено в комментариях, местные жители сбрасывают в овраг бытовой мусор.

Вторая свалка находится на окраине поселка Верхнеаршинский Белорецкого района.

- На окраине поселка незаконно организовали свалку бытовых отходов и отходов пилорамы. Вместе с бытовым мусором свалены горы опилок, досок и другого строительного мусора. Данные отходы легко воспламеняемы и угрожают как самому поселку, так и лесному массиву, который находится рядом со свалкой. Местные власти в лице председателя Николаевского сельского поселения Набиуллина Н.К. ничего не делают для ликвидации свалки. Мусор и отходы пилорамы только накапливаются, создавая огромный вред. Не помогают обращения в природоохранную прокуратуру и в МЧС, - следует из текста сообщения.

Напомним, что с начала 2017 года, Года экологии, Общероссийский народный фронт запустил проект «Генеральная уборка», в ходе которого планируется выявлять незаконные свалки и добиваться их ликвидации. За первую неделю проекта региональные активисты, журналисты и блогеры уже отметили более 100 мест со свалками разного масштаба.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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