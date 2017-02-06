В Башкирии по делу главы Кушнаренковского района опросили потерпевших

Сегодня в Кушнаренковском суде Башкирии, рассматривающем дело бывшего главы района, начался опрос потерпевших по делу. В сегодняшнем заседании приняли участие около 15 человек, признанных потерпевшими по делу.
Сам глава района также был замечен в судебном зале.
Напомним, бывшего главу Кушнаренковского района Башкирии Алмаза Юсупова обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями, повлёкшими нанесение ущерба, оценённого в пять миллионов рублей. По версии следствия в 2014 году Юсупов, будучи главой района, изменил разрешённый вид использования 10 земельных участков, и выделил их своим знакомым. Все участки были включены в состав нового микрорайона Андреевский, предназначенного для льготных категорий граждан, при этом он отказал 30 местным жителям в предоставлении участков, сославшись на их отсутствие.
В случае если суд признает Алмаза Юсупова виновным, то ему грозит до семи лет лишения свободы.