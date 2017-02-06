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Премия "Искра Юга" досталась агентству холдинга 1MediaInvest

6 февраля 2017, 18:09
Корреспондент ставропольского СМИ NewsTracker, входящего в медиахолдинг 1MediaInvest, выиграл в номинации "Интервью" региональной премии "Искра Юга 2016", сообщает RostovGazeta.

"Церемония вручения прошла в Ростове-на-Дону 9-й раз, в этот раз в конкурсе участвовали 90 редакций из всех регионов Юга, всего 448 заявок", - сказано в сообщении.

Главред журнала "Эксперт Юга", который является организатором премии, Владимир Козлов отметил, что всегда удовольствие собирать такое количество статей, обсуждать самое главное, что произошло за год, и спорить с московскими гостями.

Фото: Владимир Козлов - главный редактор журнала "Эксперт-Юг", Александр Егоров - контент-директор медиахолдинга «1MediaInvest»

В свою очередь контент-директор 1MediaInvest Александр Егоров отметил важность таких дискуссионных площадок, позволяющих обсудить насущные проблемы медиарынка.

В федеральный медиаходдинг "1MediaInvest" входит издание "Советский спорт" и ряд региональных СМИ, чья совокупная ежемесячная аудитория превышает 2 миллиона человек.

#Желтые новости#Денис Объедкин
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