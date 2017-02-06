Премия "Искра Юга" досталась агентству холдинга 1MediaInvest

"Церемония вручения прошла в Ростове-на-Дону 9-й раз, в этот раз в конкурсе участвовали 90 редакций из всех регионов Юга, всего 448 заявок", - сказано в сообщении.
Главред журнала "Эксперт Юга", который является организатором премии, Владимир Козлов отметил, что всегда удовольствие собирать такое количество статей, обсуждать самое главное, что произошло за год, и спорить с московскими гостями.
Фото: Владимир Козлов - главный редактор журнала "Эксперт-Юг", Александр Егоров - контент-директор медиахолдинга «1MediaInvest»
В свою очередь контент-директор 1MediaInvest Александр Егоров отметил важность таких дискуссионных площадок, позволяющих обсудить насущные проблемы медиарынка.
В федеральный медиаходдинг "1MediaInvest" входит издание "Советский спорт" и ряд региональных СМИ, чья совокупная ежемесячная аудитория превышает 2 миллиона человек.