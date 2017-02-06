Более 3500 жителей Башкирии должны отдохнуть по социальным путевкам

Еще 20,97 млн руб будет выделено на организацию отдыха и лечения на территории Краснодарского края и Ставропольского края, а также Самарской и Волгоградской областей. По этой программе должно быть предоставлено 946 путевок. В том числе 275 путевок - на лечение заболеваний системы кровообращения (5,81 млн руб), 200 – на костно-мышечной системы (4,23 млн руб), 170 – эндокринной системы (3,59 млн руб), 85 –органов дыхания (1,79 млн руб), 70 – нервной системы (1,48 млн руб), 60 - системы пищеварения (1,27 млн руб), 53 (в том числе 35 для самих льготников и 23 для сопровождающих) – спинного и головного мозга (2,19 млн руб), 12 – мочеполовой системы (253 тыс руб.), по 8 - болезней глаза (169 тыс руб) и болезней кожи (169 тыс руб).