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Уфимец Алексей Смышляев пришел в "Дом-2", чтобы найти свою любовь

5 февраля 2017, 15:14
В эфире программы он заявил, что пришел к Елизавете Полыгаловой.

Житель Уфы Алексей Смышляев стал участником известного телепроекта «Дом-2». В эфире шоу он заявил, что к Елизавете Полыгаловой.

- Я решил проверить себя, смогу ли я! Интересно было. Ну, и девушку подходящую найти, - сообщил "Медиакорсети" Алексей Смышляев. - На проекте каждый час атмосфера меняется, от веселья - до напряженной обстановки, никогда не предугадаешь, в какую сторону все будет меняться. Первый день было тяжело от психологического давления со стороны участников, но это ожидаемо, поскольку я новенький.

Алексей Смышляев поделился своим адресом в Instagram и пригласил представительниц прекрасного пола подписываться на него.

#Новости#Культура#Денис Объедкин
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