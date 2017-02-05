Уфимец Алексей Смышляев пришел в "Дом-2", чтобы найти свою любовь

- Я решил проверить себя, смогу ли я! Интересно было. Ну, и девушку подходящую найти, - сообщил "Медиакорсети" Алексей Смышляев. - На проекте каждый час атмосфера меняется, от веселья - до напряженной обстановки, никогда не предугадаешь, в какую сторону все будет меняться. Первый день было тяжело от психологического давления со стороны участников, но это ожидаемо, поскольку я новенький.