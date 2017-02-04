Уфа запустила «Открытую Россию»

- За все время участия в политике я участвовал в деятельности нескольких политических партий и движений, именно как активист, а не как технолог. До «Открытой России» было два серьезных по содержанию и продолжительности политических проекта - это «Яблоко», с 2000 года, и МГЕР, с 2007 года. В МГЕР я достиг потолка своих возможностей роста по ряду причин, в том числе субъективных. «Открытая Россия» привлекла меня тем, что предлагает позитивную повестку преобразования и строительства новой России, и я считаю, что смогу реализовать свои политические амбиции в том числе.