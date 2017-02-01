В Уфе еще неделю можно ходить в кино со скидкой

Еще неделю посетители сети кинокомплексов «Планета кино» могут участвовать в акции, которая позволяет смотреть фильмы с 25-процентной скидкой.
- Всё, что для этого нужно - это сходить в кино и сохранить билет. А при следующем посещении подарить этот билет кассиру и получить взамен скидку 25% на билет фильма того же формата, - сообщили в «Планете кино». - Скидка действует по билетам, сохраненным с 17 декабря 2016 г.
Скидкой можно воспользоваться, начиная со следующего дня после посещения сеанса. Акция* действует с 9 января по 8 февраля во всех кинокомплексах сети «Планета кино».
*Администрация сети вправе изменить условия и сроки действия акции. Денежный эквивалент скидки не предоставляется. Акция не суммируется с действующими в сети акциями. Действие акции не распространяется на специальные предпоказы сети.