В Уфе еще неделю можно ходить в кино со скидкой

- Всё, что для этого нужно - это сходить в кино и сохранить билет. А при следующем посещении подарить этот билет кассиру и получить взамен скидку 25% на билет фильма того же формата, - сообщили в «Планете кино». - Скидка действует по билетам, сохраненным с 17 декабря 2016 г.



Скидкой можно воспользоваться, начиная со следующего дня после посещения сеанса. Акция* действует с 9 января по 8 февраля во всех кинокомплексах сети «Планета кино».