«Голос монстра» поможет собрать деньги для больных лейкемией

2 февраля в российский прокат выходит фантастическая драма «Голос Монстра», рассказывающая историю юного Коннора, мама которого тяжело больна. Когда мальчику особенно сложно, ему на помощь приходит огромный монстр, который рассказывает истории, позволяющие собраться с духом и преодолевать сложности.