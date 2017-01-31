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«Голос монстра» поможет собрать деньги для больных лейкемией

31 января 2017, 07:00
«Планета кино» подключилась к благотворительной акции.

2 февраля в российский прокат выходит фантастическая драма «Голос Монстра», рассказывающая историю юного Коннора, мама которого тяжело больна. Когда мальчику особенно сложно, ему на помощь приходит огромный монстр, который рассказывает истории, позволяющие собраться с духом и преодолевать сложности.

Часть средств, собранных с продажи билетов в день премьеры в кинокомплексах "Планета кино", будет передана фонду борьбы с лейкемией, и поможет спасти не одну жизнь.

- Мы вместе сделаем хорошее дело, - считают организаторы акции.

#Новости#Культура#Денис Объедкин
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