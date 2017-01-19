Уфимцы увидели фильм «Три икса: Мировое господство»

«Три икса: Мировое господство» - однозначно фильм для ленивого или крайне недолюбливающего свою работу травматолога. Ведь только здесь люди, падая с нереальной высоты, ничего себе не ломают, а вставая, не отряхиваются, потому что пыль с них, видимо, слетает сама. Одежда на них не рвется, в пистолетах и в прочих невообразимых видах оружия патроны никогда не заканчиваются, у девушек даже в самых диких перепалках по-прежнему идеальные укладка, маникюр и макияж. В этом смысле я, конечно, смотрела фильм с нескрываемой завистью, ведь у меня даже, когда я скачусь хотя бы раз с ребенком на тюбинге с горки, растекается тушь, лицо меняет оттенок в сторону цвета зрелого помидора, о прическе промолчу вовсе... И физической форме героев можно искренне позавидовать, бегают они быстрее машин, разворачивают мощный военный самолет, когда он уже чуть не клюнул в землю носом, почти не спят, не едят, живут какой-то сказочной жизнью на райских островах, где всегда весело и беззаботно. Да, конечно, «Три икса: Мировое господство» - фильм-сказка, но посмотреть его в хорошем 3 D качестве в зале IMAX - одно удовольствие.