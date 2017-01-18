«Первый трест» проводит VIP-туры для своих клиентов

VIP-тур проводится на автомобиле бизнес-класса в сопровождении персонального менеджера. В ходе экскурсии он показывает все интересующие клиента объекты, а также рассказывает о специальных предложениях и эксклюзивных условиях. На сегодня компания реализует одновременно несколько крупных проектов. Среди них – жилые комплексы «Искра» и «Уфимский кремль» и клубный исторический квартал «На Успенской».