«Кредо убийцы» стартует в IMAХ 3D

«Кредо убийцы» - смело можно назвать самым ожидаемым фильмом наступившего января. В прокат он выходит в самый разгар новогодних каникул и обещает установить высокую планку по сборам на весь 2017 год. «Кредо убийцы» снят по мотивам бестселлера в мире компьютерных игр «Assassin’s Creed», и можно смело ожидать от премьеры сумасшедших спецэффектов и снгсшибательных трюков, выполненных лучшими каскадёрами Голливуда.