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«Кредо убийцы» стартует в IMAХ 3D

5 января 2017, 06:21
Сегодня в прокат выходит экранизация популярной компьютерной игры «Assassins Creed»

«Кредо убийцы» - смело можно назвать самым ожидаемым фильмом наступившего января. В прокат он выходит в самый разгар новогодних каникул и обещает установить высокую планку по сборам на весь 2017 год. «Кредо убийцы» снят по мотивам бестселлера в мире компьютерных игр «Assassin’s Creed», и можно смело ожидать от премьеры сумасшедших спецэффектов и снгсшибательных трюков, выполненных лучшими каскадёрами Голливуда.

Интереса добавляет тот факт, что ещё пару дней назад правообладатели были против показа фильма в формате IMAХ 3D в России, но благо ситуация разрешилась, и теперь зрители смогут увидеть премьеру на гигантских экранах и с современным звуком.

Посмотреть «Кредо Убийцы» в лучшем на сегодняшний день формате можно исключительно в кинокомплексе «Искра IMAХ», первые показы состоятся уже 5 января. Купить билет и забронировать места можно на сайте сети кинокомплексов «Планета Кино».

Уфимских любителей IMAХ 3D ждёт и дополнительные сюрприз. Каждый может принять участие в ежегодной акции от «Планеты Кино» - «Подари билет кассиру». Тот, кто сохранит заветный квиток, при следующем посещении кинотеатра получит скидку 25% на просмотр фильма того же формата.

#Новости#Культура#Денис Объедкин
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