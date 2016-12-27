Как выгодно собрать новогодний стол в Уфе и не разориться

Новый год на носу, буквально несколько дней осталось, а в голове еще нет даже четкого плана, что будет на праздничном столе. Переживаю, конечно, ведь гости придут, дети тоже вкусняшек хотят, муж с предвкушением ждет выходных дней, когда можно и расслабиться, и покушать всласть. Потому прежде чем планировать, что будет на столе, решила провести ревизию близлежащих к дому магазинов. В двух шагах от дома оказалась «Полушка». Люблю это название – теплое, мягкое с чем-то пушистым у меня ассоциации в голове, хотя на самом деле полушка — старинная монета, достоинством в четверть копейки. Зашла на сайт этой торговой сети, почитала, оказалось, что эта забытая уже денежка, сегодня целый символ отдельно взятой сети магазинов! И значение хорошее – рационализм в покупках. Это, конечно, моя тема, потому что муж все время просит и на ценники внимательнее смотреть и на срок годности, говорит «лишних денег нет, лучше купить хорошее, качественное и не переплачивать», повезло мне с мужем!
Вот и на новогодний стол, как и у любой семьи у нас в среднем запланировано потратить тысяч пять – бюджетненько, конечно, но ведь еще помимо этого надо подарки купить. Пришла в «Полушку» начала прикидывать, прицениваться, могу сказать, что теперь я уверена с пустыми руками отсюда не уйду – и в праздник, и в будний день. Выбор продуктовых товаров и товаров повседневного спроса достаточно велик в корзинку набрать можно много-много и на салаты, и на горячее, и на десерт хватит, а еще можно подарочки прикупить по мелочи, благо ассортимент пусть и не богатый, но достаточный, чтобы хотя бы подарочный набор шампуней, к примеру, купить или кремов. Это я прикидываю на случай, если на скорую руку нужно что-то купить, на бегу, как говорится.
Еще, конечно, мне, как покупателю и хозяйке, очень нравится как стараются сотрудники – хлопочут, выкладывают свежий товар, принимают только привезенный, перебирают фрукты, раскладывают аккуратно все на полках, одним словом, не сидят сложа руки. Мне это важно, ведь там, где чисто, значит, и покупать продукты не страшно, в этом смысле «Полушка» сделала несомненный рывок, еще несколько лет назад таких слов я бы в адрес сети не сказала, а сегодня действительно приятно заходить в магазин, причем хоть в центре, хоть где-нибудь в спальном районе Уфы – персонал одинаково хорошо относится к своим обязанностям. Потому в «Полушку» покупатели чуть не в тапочках приходят, ведь рядом с домом и ассортимент богатый, хоть за сыром Дор Блю или за королевскими креветками придется в крупный супермаркет съездить, но в целом, чтобы стол накрыть – все на полках в «Полушке» есть.
Что интересно и важно, здесь наладили собственное производство хлебобулочных и кондитерских изделий. Разузнала об этом подробней у сотрудников «Полушки», и вот что выяснила.
Оказывается, все хлебобулочные и кондитерские изделия изготавливаются без использования каких-либо консервантов, согласно ГОСТу. Рецептура максимально приближена к домашней. Каждая позиция проходит сертификацию и утверждается дегустационной комиссией. Разве это не здорово? Есть и собственная торговая марка «Белая Башня», бюджетный вариант для любителей молочных продуктов, бакалеи, колбасных, кондитерских и макаронных изделий, весь ассортимент по доступной цене и хорошего качества.
А еще каждый раз на кассе у меня спрашивали карточку Форвард-Клуб, я ей очень заинтересовалась и оформила, потому что оказалось, что, покупая, я одновременно возвращаю себе деньги. Это так называемая бонусная система Форвард-Клуб, суть ее в том, что с каждой покупки начисляется бонус, а 1 бонус равен 1 рублю. А закупаясь продуктами на праздничный стол я еще больше верну своих денежек, ведь с 23 декабря по 10 января за каждую покупку будут начисляться двойные бонусы, списать которые можно будет по 10 января включительно. Этим меня порадовала знакомая продавщица в «Полушке»:
– Такой вот новогодний подарок от группы компаний «Форвард»! – говорит она.
Поделилась этой информацией по секрету, конечно, и с соседями своими. А что? Для хороших людей ничего не жалко, между, прочим, соседи тоже хорошо о «Полушке» отзываются, часто так бывает, что возле полок сталкиваемся. И знакомые мои иногда покритикуют, но чаще похвалят «Полушечку», магазин-то свой, у дома, далеко бегать надобности нет.
Сергей Белозеров, 34 года, женат, двое детей.
«Мы живем рядом с Полушкой, я работаю, жена с детьми, садик и школа, ездить по супермаркетам времени совсем нет, потому очень здорово, когда у тебя магазин под боком. Персонал хороший, лишних вопросов не задает. Вежливые все!»
Марина Ивановна Калишкина, 67 лет, пенсионерка.
«Я уже человек пожилой, мне ходить далеко сложно, а хлеб молоко всегда нужны, а ходить часто – не набегаешься. А в Полушке моей я уж всех знаю, меня все знают. Не обманывают, подсказывают, что посвежее. Мне нравится «Белая Башня» вот, для нас пенсионеров вообще подарок с нынешними-то ценами».
Руслан Юмагужин, 12 лет, школьник.
«Я маме помогаю, она допоздна на работе, мне далеко от дома уезжать не разрешает. Просит иногда в магазин зайти купить на ужин что-нибудь. Я в Полушку хожу обычно, она ближе всего к дому. Кстати, я еще маме смог подарок сделать – жетоны собирал, потом мы с ней посуду купили, ей так понравилось».
А я все прикинула, список продуктов для новогоднего стола составила и не поленилась, заглянула на сайт http://www.polushka.net/, нашла там рецепты блюд участников различных конкурсов, которые «Полушка» проводит регулярно. Один из последних, как раз новогодний, его победителем стала Алина Бурханова, её рецепт действительно классный – и вкусно и просто. Этот салат и станет коронным на праздничном столе моей семьи, свекровь удивлю и научу, наверняка она такой никогда не делала.
Хороших вам покупок в новом году, друзья!