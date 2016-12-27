Как выгодно собрать новогодний стол в Уфе и не разориться

Новый год на носу, буквально несколько дней осталось, а в голове еще нет даже четкого плана, что будет на праздничном столе. Переживаю, конечно, ведь гости придут, дети тоже вкусняшек хотят, муж с предвкушением ждет выходных дней, когда можно и расслабиться, и покушать всласть. Потому прежде чем планировать, что будет на столе, решила провести ревизию близлежащих к дому магазинов. В двух шагах от дома оказалась «Полушка». Люблю это название – теплое, мягкое с чем-то пушистым у меня ассоциации в голове, хотя на самом деле полушка — старинная монета, достоинством в четверть копейки. Зашла на сайт этой торговой сети, почитала, оказалось, что эта забытая уже денежка, сегодня целый символ отдельно взятой сети магазинов! И значение хорошее – рационализм в покупках. Это, конечно, моя тема, потому что муж все время просит и на ценники внимательнее смотреть и на срок годности, говорит «лишних денег нет, лучше купить хорошее, качественное и не переплачивать», повезло мне с мужем!