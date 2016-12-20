Жители Уфы высказываются о поездке в Турцию после убийства посла

- Я думаю, что внешняя политика к туризму относиться не должна. И то, что у нас сегодня Турция хорошая, а завтра - плохая, никакого реального отношения к ситуации не имеет. Думаю, что уровень туристической безопасности не изменился и страна по-прежнему благоприятна для российских туристов. Особенно учитывая, что отдых там для россиян это почти всегда "все включено", в большом отеле, где ты проводишь большую часть времени и можешь вообще не покидать территорию, - рассказвает руководитель digital-агентства «Big D» Дмитрий Эйгенсон. - Турки, как правило, хорошо относятся к нашим, в туристических зонах от россиян зависит их доход. А единичные случаи агрессии со стороны местного населения к туристам есть везде, от США до Индии. И очень часто туристы сами провоцируют эти инциденты.