Успейте воспользоваться льготой от государства

Но и это еще не всё. Тем, кто в преддверии праздника станет обладателем комфортной квартиры, застройщик приготовил невероятный сюрприз. Каждый из таких счастливчиков получит специальный новогодний подарок, дающий шанс выиграть роскошную квартиру бизнес-класса в историческом центре Уфы – на улице Ленина. Поэтому, если вы не желаете упускать выгодную сделку – скорее принимайте решение о долгожданной покупке.