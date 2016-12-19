Опубликован график очистки от снега дворов Ленинского района Уфы

Posted 19 декабря 2016, 05:15
Published 19 декабря 2016, 05:15
Modified 10 ноября 2022, 18:31
Updated 10 ноября 2022, 18:31
Администрация города опубликовала график очистки от снега дворов Ленинского района Уфы. Как следует из сообщения на официальном сайте городской администрации, 20 декабря ООО "Трест жилищного хозяйства" будет проводть очистку снега по следующим адресам:
- ул. Гоголя, 53;
- ул. Достоевского, 73;
- ул. Ахметова, 324;
- ул. Гафури, 27/1 и 29.
- Для более качественной уборки снега во дворах просим автовладельцев на время убрать свои автомобили, чтобы не препятствовать работе спецтехники, - следует из сообщения администрации города.