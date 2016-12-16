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Успейте купить участок в «Булгаковских дачах» со скидкой 25%

16 декабря 2016, 03:32
Купи участок и получи возможность выиграть квартиру

За 15 дней до Нового года Группа Компаний «Госстрой» объявляет об уникальной акции – скидке 25% на 15 участков в клубном посёлке «Булгаковские дачи». Но и это еще не всё. Тем, кто в преддверии новогодних праздников станет обладателем земельного участка, застройщик приготовил сюрприз – специальный новогодний подарок, дающий шанс выиграть роскошную квартиру бизнес-класса в историческом центре Уфы – на улице Ленина.
И советуем вам поторопиться. «Новогодних» участков всего 15, а возможность стать счастливым обладателем не только земельного участка в живописном и экологически чистом районе с хорошей скидкой, но и квартиры в центре города дается лишь один раз в год.
Купить участок в «Булгаковских дачах» легко: действуют ипотека от банков-партнеров и беспроцентная рассрочка от 9990 руб. в месяц.

По вопросам приобретения земли в клубном посёлке «Булгаковские дачи» вы можете обратиться по тел.: (347) 246-70-70, 246-80-80 либо в офис продаж по адресу: г. Уфа, ул. 50 лет СССР, 2. Информация также доступна на сайте zori.info.

#Новости#Культура#Денис Объедкин
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