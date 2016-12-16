Уфа заняла первое место на всероссийском конкурсе «Город детей - город семей»

Posted 16 декабря 2016, 07:18
Published 16 декабря 2016, 07:18
Modified 10 ноября 2022, 18:31
Updated 10 ноября 2022, 18:31
В этом году Уфа стала победителем среди 176 российских городов из 60 субъектов российской федерации в седьмом конкурсе городов России «Город детей – город семей».
19 декабря в Совете Федерации РФ состоится торжественная церемония награждения городов-победителей конкурса. На конкурсе города-участники реализовали планы мероприятий, направленные на преодоление социальной исключенности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, формирование социальной среды, дружественной детям, профилактику детского неблагополучия.
Как сообщает пресс-служба администрации города, структурные подразделения администрации Уфы выполнили ряд конкурсных заданий, в том числе конкурсные задания «Создание площадок для продуктивного и познавательного досуга детей и семей с детьми, в том числе на базе библиотек» и «Развитие различных форм семейной взаимопомощи. Организация сбора и распространения информации о потребностях семей с детьми, попавших в трудную жизненную ситуацию, и содействие в привлечении жителей города к оказанию помощи в ее преодолении».