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Posted 16 декабря 2016, 07:18

Published 16 декабря 2016, 07:18

Modified 10 ноября 2022, 18:31

Updated 10 ноября 2022, 18:31

Уфа заняла первое место на всероссийском конкурсе «Город детей - город семей»

16 декабря 2016, 07:18
Всего летом было проведено более 200 мероприятий для детей и семей.

В этом году Уфа стала победителем среди 176 российских городов из 60 субъектов российской федерации в седьмом конкурсе городов России «Город детей – город семей».

19 декабря в Совете Федерации РФ состоится торжественная церемония награждения городов-победителей конкурса. На конкурсе города-участники реализовали планы мероприятий, направленные на преодоление социальной исключенности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, формирование социальной среды, дружественной детям, профилактику детского неблагополучия.

Как сообщает пресс-служба администрации города, структурные подразделения администрации Уфы выполнили ряд конкурсных заданий, в том числе конкурсные задания «Создание площадок для продуктивного и познавательного досуга детей и семей с детьми, в том числе на базе библиотек» и «Развитие различных форм семейной взаимопомощи. Организация сбора и распространения информации о потребностях семей с детьми, попавших в трудную жизненную ситуацию, и содействие в привлечении жителей города к оказанию помощи в ее преодолении».

#Денис Объедкин#Культура#Новости
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