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Posted 13 декабря 2016, 05:40

Published 13 декабря 2016, 05:40

Modified 10 ноября 2022, 18:31

Updated 10 ноября 2022, 18:31

Что нужно знать о самолёте с именем «Уфа»

13 декабря 2016, 05:40
В России появился самолёт с именем «Уфа»

Вчера в Уфе первый раз приземлился самолёт, носящий имя столицы Башкирии. Борт будет выполнять рейсы авиакомпании «Россия» из Уфы в Санкт-Петербург и обратно. Практика называть самолёты в честь городов появилась в авиакомпании «Россия» совсем недавно, в парке авиакомпании уже есть самолёты «Москва», «Владивосток», «Волгоград», «Грозный», «Екатеринбург», «Ижевск», «Казань», «Магадан», «Мурманск», «Нижний Новгород», «Новосибирск», «Оренбург», «Пенза», «Пермь», «Петропавловск-Камчатский», «Ростов-на-Дону», «Рязань», «Смоленск», «Сочи», «Хабаровск», «Челябинск», и «Южно-Сахалинск».

Если говорить конкретно о самолёте «Уфа», то в эксплуатацию он поступил в апреле 2006 года, и на протяжении семи лет выполнял рейсы в США под флагом авиакомпании «Frontier Airlines». В 2013 году борт был продан дочке аэрофлота «ДонАвиа», и только весной этого года перешёл в авиапарк «России».

Стоит отметить, что "Уфа" не самый старый самолёт подобного класса в авиакомпании "Россия", в авиапарке он занимает шестое место по возрасту, остальные 20 самолётов старше «Уфы».

#Денис Объедкин#Общество#Новости
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