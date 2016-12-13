Что нужно знать о самолёте с именем «Уфа»

Если говорить конкретно о самолёте «Уфа», то в эксплуатацию он поступил в апреле 2006 года, и на протяжении семи лет выполнял рейсы в США под флагом авиакомпании «Frontier Airlines». В 2013 году борт был продан дочке аэрофлота «ДонАвиа», и только весной этого года перешёл в авиапарк «России».