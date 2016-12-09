«7 диких историй о превратностях судьбы» уже в Уфе

7 историй - они о людях, простых, обычных людях, которых мы встречаем ежедневно, где угодно – на улице, в супермаркете, на дороге. В жизнь героев новой, убийственно смешной подборки мудрых чёрных комедий вторгается случай. Та минута, что меняет очень круто, всё меняет раз и навсегда. Счастливый или несчастный случай в одну минуту переворачивает с ног на голову жизнь отца семейства, наркоторговца, влюблённых грабителей и скучающих домохозяек, французского бездельника, изображающего Джима Моррисона, даже жизнь тех, кто стоит в обычной очереди в магазине может претерпеть изменения.



Радует лишь то, что через все эти жизненные ситуации и судьбы красной линией проходит любовь, именно она движет людьми – перед лицом смерти, перед неизбежностью сесть пожизненно в тюрьму, или опоздать и подвести любимого человека, даже в момент, когда заветное желание уже загадано, вдруг хочется все вернуть на круги своя, а для кого-то самым страшным будет встретить и потерять любовь.