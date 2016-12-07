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Социально ориентированные НКО получат приоритет в финансировании

7 декабря 2016, 12:48
Депутаты Госсобрания в декабре рассмотрят законопроект в первом чтении

В региональный парламент в первом чтении внесен законопроект о поддержке социально ориентированных НКО. Сегодня он был рассмотрен на заседании профильного комитета Госсобрания-Курултая. Законопроектом устанавливает специальный статус некоммерческих организаций, деятельность которых имеет общественную важность. При распределении субсидий и грантов именно они будут получать деньги первыми.

- Дополнительных бюджетных затрат это не повлечет, - уточнил председатель комитета по местному самоуправлению, развитию институтов гражданского общества и СМИ Румиль Азнабаев.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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