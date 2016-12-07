Смертельное ДТП под Уфой: погибла женщина

37 летний водитель «Рено» зацепил автомобиль «Киа Рио», двигающийся во встречном направлении. От удара автомобиль «Рено» выбросило на полосу встречного движения, где он столкнулся с автомобилем «Лада Ларгус». В результате аварии 78-летняя пассажирка «Лады» от полученных травм скончалась на месте происшествия. Водитель «Рено», 33-летняя женщина и 9-летний мальчик с травмами различной степени тяжести были госпитализированы.



Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства и причины аварии.