Депутаты хотят не спрашивать мнения граждан об изменениях уставов муниципалитетов

Депутаты профильного комитета Госсобрания-Курултая сегодня на заседании рассмотрели законопроект республики Северная Осетия-Алания. Он предполагает поправки в федерального закона о местном самоуправлении в части проведении публичных слушаний при изменении уставов мунипалитетов.



Североосетинские коллеги башкирских депутатов, в частности, предлагают не проводить публичные слушания в случаях, когда поправки вносятся в связи с изменением законодательства. Это, как отметил председатель комитета башкирского парламента Румиль Азнабаев, повысит оперативность внесения поправок в уставы и позволит сэкономить бюджетные средства.



Депутаты комитета единогласно проголосовали за то, чтобы поддержать законодательную инициативу своих коллег. Тем более, что аналогичную поправку башкирский парламент предлагал внести еще несколько лет назад.