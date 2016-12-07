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Депутаты хотят не спрашивать мнения граждан об изменениях уставов муниципалитетов

7 декабря 2016, 12:56
Госсобранию-Курултаю предлагают поддержать законопроект Северной Осетии - Алании

Депутаты профильного комитета Госсобрания-Курултая сегодня на заседании рассмотрели законопроект республики Северная Осетия-Алания. Он предполагает поправки в федерального закона о местном самоуправлении в части проведении публичных слушаний при изменении уставов мунипалитетов.

Североосетинские коллеги башкирских депутатов, в частности, предлагают не проводить публичные слушания в случаях, когда поправки вносятся в связи с изменением законодательства. Это, как отметил председатель комитета башкирского парламента Румиль Азнабаев, повысит оперативность внесения поправок в уставы и позволит сэкономить бюджетные средства.

Депутаты комитета единогласно проголосовали за то, чтобы поддержать законодательную инициативу своих коллег. Тем более, что аналогичную поправку башкирский парламент предлагал внести еще несколько лет назад.

#Новости#Политика#Денис Объедкин
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