Число жителей Инорса в Уфе увеличится на 10 тысяч человек

На площади более чем в 23 гектара планируется построить жилые дома высотой от 18 до 25 этажей с пристроенными к ним объектами культурно-бытового обслуживания. Также здесь будет школа на 1650 учащихся, детский сад на 290 мест, спортивный комплекс, торгово-развлекательный центр. Кроме того в квартале запанированы многоуровневые механизированные парковки общей вместимостью 3072 места. Застройкой займется «Строительная фирма «ПСК-6».