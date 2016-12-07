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Число жителей Инорса в Уфе увеличится на 10 тысяч человек

7 декабря 2016, 10:38
В микрорайоне планируется построить новый жилой квартал.

Крупный жилой квартал, в котором будут проживать минимум 10 тысяч человек, планируют в микрорайоне Инорс. Как сообщает пресс-служба горсовета Уфы, в городе прошли публичные слушания по проекту планировки и межевания территории в квартале улиц Ферина, Летчика Кобелева, Валерия Лесунова, имени Фронтовых бригад.

На площади более чем в 23 гектара планируется построить жилые дома высотой от 18 до 25 этажей с пристроенными к ним объектами культурно-бытового обслуживания. Также здесь будет школа на 1650 учащихся, детский сад на 290 мест, спортивный комплекс, торгово-развлекательный центр. Кроме того в квартале запанированы многоуровневые механизированные парковки общей вместимостью 3072 места. Застройкой займется «Строительная фирма «ПСК-6».

- В публичных слушаниях принял участие 171 уфимец. При этом 15 человек пожелали выступить публично и озвучить своё мнение о предложенном проекте, - сообщили в пресс-службе горсовета. - Кроме того, в установленный срок в комиссию по проведению публичных слушаний поступило 131 письменное обращение.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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