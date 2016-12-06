В Уфе состоится премьера новой постановки оперы «Салават Юлаев»

Опера «Салават Юлаев» была дипломной работой Исмагилова в Московской консеватории. Впервые она была поставлена в 1955 году в рамках декады башкирского искусства и литературы в Москве. В последствии произведение было заново интерпретировано в 1977, 1988 и 1994 годах.