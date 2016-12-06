Уфа опередила республику по инвестициям в 1,6 раза

- В настоящее время на стадии реализации находятся следующие инвестиционные проекты: строительство транспортной развязки на пересечении Бирского тракта с железнодорожными путями в Орджоникидзевском районе Уфы и реконструкция улицы Интернациональной, - уточнили в пресс-службе мэрии. - Среди них также объекты социальной инфраструктуры: строительство школ в микрорайонах Дема и Колгуевский; за счет внебюджетных источников возводится общеобразовательная школа в селе Нагаево на 825 мест; строительство общеобразовательного центра в микрорайоне «Инорс-4» в Калининском районе.