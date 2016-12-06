На дорогах Башкирии вводится ограничение движения

Сегодня, 6 декабря на дорогах регионального и межмуниципального значения вводится ограничение движения для грузового транспорта. Оно начнет действовать с 18 часов вечера до 8 утра. Сейчас для расчистки трасс по всей Башкирии задействовано 850 единиц снегоуборочной техники, проводится обработка противогололедными материалами, сообщают в пресс-службе республиканского Гостранса.
Кроме того, МЧС Башкирии объявило штормовое предупреждение. Сильный ветер до 25 метров в секунду будет на протяжении двух дней. ГИБДД по республике уведомляет водителей, что необходимо быть более внимательными на дорогах. Особенно это касается:
- Москва-Уфа: вблизи Подымаловской развязки, сёл Шарипово и Исамет.
- Уфа-Челябинск: вблизи перекрестка Зинино-Жилино, поселка Алаторка.
- Уфа-Оренбург: в районе перекрестка на Бузовьязы, Стерлибашевского перекрестка, вблизи сёл Толбазы, Зирган.
- Уфа-Самара: вблизи поселка Кандры, Жуковской развязки, вблизи перекрестка на село Бишкураево.
Если у Вас возникла внештатная ситуация, то попросить о помощи можно по телефонам 8 (347) 235-84-02, 233-27-31 или 02.