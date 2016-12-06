На дорогах Башкирии вводится ограничение движения

Кроме того, МЧС Башкирии объявило штормовое предупреждение. Сильный ветер до 25 метров в секунду будет на протяжении двух дней. ГИБДД по республике уведомляет водителей, что необходимо быть более внимательными на дорогах. Особенно это касается: