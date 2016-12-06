Главный тренер «Уфы» признан лучшим в Белоруссии

Наставник российского футбольного клуба «Уфа» Виктор Гончаренко признан лучшим тренером года в Белоруссии, сообщает ТАСС. Данная награда для Гончаренко шестая в карьере. До этого он становился лучшим тренером по итогам 2008, 2009, 2010, 2012 и 2014 годов, в качестве наставника белорусского БАТЭ и краснодарской «Кубани». В текущем сезоне «Уфа» под руководством 39-летнего специалиста занимает восьмое место после завершения первой части чемпионата России. Год он начал в тренерском штабе московского ЦСКА, с которым в прошлом сезоне стал чемпионом России.