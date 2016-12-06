mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Главный тренер «Уфы» признан лучшим в Белоруссии

6 декабря 2016, 09:20
Виктора Гончаренко на своей родине признали лучшим тренером года

Наставник российского футбольного клуба «Уфа» Виктор Гончаренко признан лучшим тренером года в Белоруссии, сообщает ТАСС. Данная награда для Гончаренко шестая в карьере. До этого он становился лучшим тренером по итогам 2008, 2009, 2010, 2012 и 2014 годов, в качестве наставника белорусского БАТЭ и краснодарской «Кубани». В текущем сезоне «Уфа» под руководством 39-летнего специалиста занимает восьмое место после завершения первой части чемпионата России. Год он начал в тренерском штабе московского ЦСКА, с которым в прошлом сезоне стал чемпионом России.

#Новости#Спорт#Денис Объедкин
Подпишитесь
А мы чем хуже? Как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Военный комиссар Башкирии рассказал, отправят ли срочников на СВО осенью 2022 года
Вчера, 12:43
«Как детям сдавать экзамены?»: в Башкирии школьники остались без математики
Вчера, 16:07