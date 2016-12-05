В Башкирии сельхозфирме не дают работать, так как ее здание «исчезло»

- 1 сентября прошлого года у нас был готов кадастровый паспорт, - рассказал Медиакорсети главный инженер СПК "Агидель-Агро" Эдуард Шагафутдинов. - А осенью этого года, когда мы захотели завести в комплекс овец, я узнал, что в наш кадастровый паспорт внесены изменения на основания договора аренды, по которому на данном участке ничего нет! Договор этот заключен с другом главы администрации (копия имеется в распоряжении редакции – прим.ред.) -– По моей информации, когда они обратились в кадастровое агентство с вопросом о постановке на учет нового объекта, им ответили отказом. На что они ответили: «Все равно оно будет наше», и смогли договориться. В итоге по новым документам, наше здание с участка исчезло и появилось новое площадью 26,3 тысячи квадратов. По документам получается, что они возвели его за 25 дней.